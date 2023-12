Meloni non esclude veto su Patto stabilità Nuovo affondo su Mes

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (askanews) – E’ la prima volta che lo dice in maniera così esplicita. E anche se, in premessa, spiega che si “vede qualche spiraglio” in una trattativa che resta comunque “complessa”, Giorgiain Senato si sbilancia: suldi– afferma – non si puòre nessuna delle scelte, compresa quella di porre il. Come la pensa lo ha ribadito a più riprese in questi due giorni in cui ha riferito alle Camere in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Formalmente il punto non è all’ordine del giorno del vertice di Bruxelles – se ne riparla al prossimo Ecofin a ridosso di Natale – ma l’argomento resta convitato di pietra di qualsiasi ragionamento che coinvolga i leader dell’Unione in questa fase. L’idea della premier è che sia meglio ...