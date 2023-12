Meloni | «Lungi da me criticare Mario Draghi come è stato scritto»

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Domani e venerdì si terrà il Consiglio europeo a Bruxelles e la premier Giorgiain Senato ha tenuto a puntualizzare una questione. «da me» ha detto. «Dal mio punto di vista c’è stata un’Italia che in passato ha ritenuto che tutto il suo ruolo dovesse essere accodarsi a Francia e Germania e mettersi in fila per una fotografia. Io non credo che questa sia politica estera.» Poi ha toccato il tema del Patto di stabilità in Europa e ha detto: «Penso che qualche spiraglio si veda in questa trattativa che rimane molto complessa». «Noi continuiamo a rivendicare una riforma del Patto stabilità e crescita che tenga conto di una strategia che l’Ue si è data. Non avrebbe senso che l’Ue nel momento in cui ...