Meloni dice il falso: Conte firmò per il Mes con il favore del Parlamento, non delle tenebre

'Ricordo - ha detto- che l'unico mandato parlamentare sulla materia del Mes, nel 2019, impegnava il governo Conte a non ratificare la modifica del trattato'. Aggiungendo poi che l'Italia ha ...

Meloni dice il falso: Conte firmò per il Mes con il favore del Parlamento, non delle tenebre Il Foglio

Meloni alla Camera: «No a un Patto di Stabilità impraticabile. In politica estera non si parla solo con... Corriere della Sera

Meloni, le parole su Draghi e il fax di Di Maio sul Mes: la strategia (e le risposte) del premier in Senato

L'apice arriva quando l'intervento volge al termine. Dopo una serie di contro repliche non particorlamente intense, almeno per gli standard settati da Giorgia Meloni il giorno prima ...

Meloni dice il falso: Conte firmò per il Mes con il favore del Parlamento, non delle tenebre

Il 9 dicembre 2020 c'è stato un passaggio parlamentare che ha dato mandato al governo allora in carica di firmare la riforma. In Aula anche l'intervento dell'attuale premier. Ma ricordarlo oggi non co ...