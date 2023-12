Meloni cita Draghi e la Camera si agita La corsa dei suoi per smontare il caso  Superbonus | alta tensione | cosa cambia ora?

Meloni: 'Politica estera non è una foto con Francia e Germania. Io parlo con tutti, anche con l'Ungheria'

Durante le repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles, che si sono tenute martedì 12 dicembre, Giorgial'immagine dell'ex premier sul treno per Kiev con Olaf Scholz ed Emmanuel Macron. Poi precisa che non voleva essere un attacco a Mario Draghi bensì al Pd. A citare la foto era stato il ...

Meloni cita Draghi e la Camera si agita. La corsa dei suoi per smontare il caso Corriere della Sera

Meloni cita Draghi, ecco cosa ha detto TGLA7

Furioso scontro tra Calenda e Lilli Gruber: “Io ho capito che questo è il vostro obiettivo”

Analisi approfondita dello scontro televisivo tra Carlo Calenda e Lilli Gruber a "Otto e mezzo", si alzano i toni in tv.

Cosa ha detto Meloni su Draghi e sulla foto con Macron e Scholz in treno verso Kiev e cosa c'entra il Pd

Come sempre Giorgia Meloni sfodera gli artigli nella replica, al termine della discussione alla Camera sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani. Azzanna… Leggi ...