Meloni al Senato mostra il fax di Di Maio sul Mes | Lasciato pacco | firmato da dimissionari - VIDEO

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Rispondendo alle accuse del M5S nel corso in relazione al Mes nel corso delle comunicazioni del presidente del consiglio in vista del consiglio europeo, il premierhato i fax inviati all'allora rappresentante Massari da Luigi Diin cui lo autorizzava a siglare il Mes: “Trovo sensa

Meloni non molla sul Mes: fu approvato alla chetichella

Anche stamattina in, come ieri alla Camera , la replica della premierche interviene in vista del Consiglio Europeo diventa uno scontro all'arma bianca con le opposizioni. Al centro della disputa anche e ...

Proteste in Senato contro Meloni e la premier sbotta: «E basta ragazzi» Corriere TV

Proteste in Senato contro Meloni e la premier sbotta: «E basta ragazzi»

«Dai, basta ragazzi...» . Meloni sbotta in Aula al Senato durante il suo intervento in Senato alla vigilia del Consiglio europeo. La premier ha replicato così alle proteste che si sono levate dai ...

Meloni sventola un fax firmato Di Maio: «Il governo Conte diede l’ok al Mes all'insaputa degli Italiani»

«Il governo Conte alla chetichella ha dato l’assenso al Mes». Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervenendo al Senato in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del ...