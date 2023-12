Melendugno | incendio nella notte | a fuoco un ristorante di Torre dell’Orso Gravi danni

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I vigili delsono intervenuti fino afonda per l’divampato dopo le 23. Aunandato praticamente distrutto a, marina di. Oltre ai pompieri sono intervenuti i carabinieri per accertare le cause del rogo. L'articolo, aundi proviene da Noi Notizie..