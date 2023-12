Mediaset e il futuro. Marina Berlusconi risponde all'intervista di Carlo de Benedetti al Foglio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Al direttore - Nella intervista di oggi alDedice due cose giuste, il che - rispetto al suo solito - mi pare già un record, visto che non ne ha mai azzeccata una, nell’impresa, così come nella politica e nei rapporti familiari. È vero chenon è in vendita, ed è vero che sono innamorata di mio padre. Non potrebbe essere diversamente, per il grande papà e il grande uomo che è stato. Peccato che tutto il resto sia completamente campato per aria: sono ormai cinquant’anni che Desi ripete come un disco rotto, denigrando Silvio, che oggi non può più nemmeno difendersi. Si permette anche di farneticare suldie sui motivi per cui non abbiamo alcuna intenzione di metterla in vendita. ...