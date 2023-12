Mazzarri | “Contento per i miglioramenti La squadra ha iniziato ad esser corta e prendere meno contropiede”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il tecnico del Napoli, Walter, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Champions League, Napoli-Braga. Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Napoli ritrova il sorriso e si assicura il passaggio agli ottavi di Champions League, posizionandosi al secondo posto nel girone, alle spalle del Real Madrid. Ladi Walterha affrontato una sfida cruciale contro il Braga, che doveva vincere con aldue gol di scarto per avanzare nella competizione. La partita, svoltasi al Maradona, è stata un trionfo per il Napoli, che ha dominato il campo dall’inizio alla fine, aprendo le danze grazie ad un’autorete di Serdar. Il secondo gol è arrivato al 33° minuto grazie a Victor Osimhen, che ha siglato la rete su un assist impeccabile di Natan. La ripresa è stata gestita in modo ...