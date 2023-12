Mazzarri a Sky | “Il 4-3-3 è il mio modulo preferito | giocare così è bellissimo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il tecnico del Napoli, Walter, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida di Champions League, Napoli-Braga. Il tecnico del Napoli, Walter, ha dichiarato a Sky Sport la sua predilezione per il4-3-3 dopo la vittoria contro il Braga, sottolineando la solidità difensiva e la crescita di giocatori chiave come Natan. Dopo il match di qualificazione contro il Braga,ha condiviso la sua soddisfazione per la vittoria e ha focalizzato l’attenzione sulla performance difensiva della squadra. “Oltre alla qualificazione mi interessava non prendere gol, la squadra era lunga, non riusciva ad essere solida. Abbiamo anche fatto riposare qualcuno, in difesa siamo in emergenza, è stata una serata positiva,” ha dichiarato il tecnico.ha evidenziato il cambiamento ...