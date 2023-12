Maxi tamponamento | 5 auto coinvolte Papà Angelo muore | moglie e figlia gravi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Terribile incidente stradale nella serata di martedì 12 dicembre lungo la strada Statale 7 Ter, quella che collega Manduria a San Pancrazio, all'altezza della "Masseria del Sale". Nello schianto, che ha coinvolto cinquemobili, è mortoNuzzo, 51 anni, residente a San Pancrazio Salentino. L'uomo viaggiava in – una Nissan che si è capovolta – insieme allae ladi 14 anni, quest'ultima ferita in maniera grave. Sono cinque lenell'incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 12 dicembre sulla Statale 7 ter che porta da Manduria a San Pancrazio, in provincia di Taranto: una Abarth, una Lancia, una Nissan, una Audi e una Bmw.