Materiali critici | ecco gli obiettivi Ue per l’autonomia strategica

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In una sessione plenaria tenutasi nella giornata di ieri, il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’European Critical Raw Materials Act, il provvedimento con cui Bruxelles e i Paesi membri vogliono ottenere una maggiore autonomia per l’approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, secondo la classificazione operata dalla Commissione con l’ultima Lista pubblicata a marzo del 2023. Al centro dell’accordo – e che ha visto particolarmente forte la spinta di Italia, Francia e Germania –parzialmente rivisto durante le fasi di negoziazione previste nelle istituzioni e sedi europee, incentivi economici per i progetti di estrazione e riciclo delle materie prime critiche e strategiche, puntando a procedure di autorizzazione più rapide e semplificate, per agevolare aziende, start-up e soprattutto Pmi che possano dare un contributo verso gli ...