Marta Fascina come Ilary Blasi | in arrivo un docufilm sulla storia d’amore con Silvio Berlusconi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Inildiconsarebbe in procinto di realizzare unche racconterà la suacon: lo rivela l’Espresso, secondo cui la produzione sarebbe affidata a Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis nonché compagna di Matteo Salvini. A ispiraresarebbe stata la visione di Unica, ilNetflix in cuiracconta i retroscena della separazione da Francesco Totti. In questo caso, però, il tono del ...