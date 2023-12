Marsala | la mamma che ha denunciato il fidanzato della figlia | «Era plagiata da lui | ora mi ringrazia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ladiche hailper stalking non si sente «coraggiosa». Dice di aver fatto soltanto il suo dovere. Il ragazzo è indagato e il tribunale ha deciso per lui e per lei di imporre il braccialetto elettronico. E ha imposto a lui di stare almeno a 300 metri da lei. Lei dice che è andata a denunciare perché «non sopportavo più di vedere miain quello stato. Dovevo fare qualcosa». La 16enne, secondo la madre, si è trasformata: «Prima era tranquilla, spensierata. Andava a scuola, usciva con le amiche, da quando ha cominciato a frequentarlo tutto è cambiato. Non si truccava più, aveva modificato il modo di vestirsi perché lui l’accusava di essere troppo provocante, non uscivano perché lui sosteneva che non fosse necessario ...