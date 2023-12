Mario Sechi | Fedez e Davigo sono da brividi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nella Repubblica del cazzeggio succede di tutto, anche di ascoltare (e vedere)che intervista Piercamillo. Un cantante rap che si addentra nella giungla del diritto con il magistrato (in pensione) che più di ogni altro quando parla fa ancora tintinnar le manette. Il duetto è stato da, il picco è arrivato quandoha chiesto acome aveva vissuto «umamente» i suicidi in carcere, roba grossa, così parte un ragionamento sui numeri, le percentuali, un calcolo ragionieristico sui suicidi, asettico, privo di pathos, un robot con le cuffie. Ma a volte ritornano e con uno scatto dall'oltretomba entra in scena la vecchia toga inquisitrice: «Lo so che è una cosa spiacevole quella che sto per dire, ma è la verità: le conseguenze dei delitti ricadono su quelli che li commettono». La ...