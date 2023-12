Marina Berlusconi asfalta De Benedetti | Non ne ha mai azzeccata una  

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La presidente di Fininvest replica in modo definitivo alle ennesime ostilità dell'ingegnere. "Non ha fatto altro che invidiare mio padre. Lo si capisce, purtroppo, dal livore acido con cui ne parla perfino oggi"

Ville Berlusconi, Sotheby's come broker: gli eredi puntano a ricavare 1 mld

Vendite affidate ad una prestigiosa casa d'aste internazionale Continua l'operazione di snellimento dell'immenso patrimonio lasciato da Silvioai suoi cinque figli.e Pier Silvio ...

Mediaset e il futuro. Marina Berlusconi risponde all’intervista di Carlo de Benedetti al Foglio Il Foglio

Marina Berlusconi: "Mediaset non è in vendita" TGCOM

Marina Berlusconi chiarisce: "Mediaset non è in vendita"

AGI - "Mediaset non è in vendita", è "solida" e ha "strategia chiare". Lo ribadisce Marina Berlusconi replicando all'intervista rilasciata al Foglio da Carlo De Benedetti, in cui - sono le parole ...

Marina Berlusconi risponde a De Benedetti: “Hai sempre invidiato mio padre. Ma su due cose hai ragione”

La presidente di Fininvest ha replicato all’intervista rilasciata dall’ingegnere torinese assicurando che “Mediaset non è in vendita” ...