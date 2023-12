Maria Sharapova e la vita da ‘dura’ | “Due anni senza vedere mia madre”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Non ho visto miaper 2. Ora sono mamma di un bambino di 16 mesi e non riesco ad immaginare una separazione del genere”., ex numero 1 del tennis mondiale, accende i riflettori sulla suaprivata e sul suo nuovo ruolo di mamma. L’ex tennista russa, 36, si confessa al podcast Armchair Expert with Dax Shepard e ripercorre in particolare alla fase iniziale della carriera. I viaggi, la lontananza da casa, la separazione dalla famiglia. “Non ho visto miaper 2. E’ interessante guardare indietro perché ora, da mamma di un bimbo di 16 mesi, non riesco a immaginare quel tipo di situazione”, racconta la siberiana, seguita per un lungo periodo solo dal papà. All’epoca “era un salto nel buio: ottenere ...