Maria De Filippi compie 62 anni | il regalo inaspettato di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Lo scorso 5 dicembre, la regina di Canale 5,De, ha spento sulla torta ben 62 candeline. Nonostante la giornata fosse così speciale, la conduttrice ha continuato a lavorare come sempre. Chi più chi meno, conosciamo tutti il temperamento e il carattere di, una donna abbastanza introversa e alla quale non piace parlare di sé o raccontarsi troppo, ma per il giorno del suo compleanno ha sempre fatto uno strappo alla regola. Infatti, il 5 dicembre la Dedà il suo consenso ai fotografi di entrare nei suoi uffici per scattarle ...