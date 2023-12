Marco Colavecchio | Piero Romitelli ed Emilio Munda producono il brano di Natale per Radio Subasio

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) E’ uscito il nuovoe video natalizio “Cheè” interpretato da grandi nomi della musica italiana: Gaetano Curreri (Stadio), RAF, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Paolo Vallesi e Orietta Berti. Nel singolo Natalizio “Cheè” sono coinvolti gli speaker diche cantano insieme ai big della musica italiana. Il gioco come sempre sarà riconoscere singolarmente le voci degli artisti.“Abbiamo scelto le parti adatte ad ogni cantante” ci spiegano i produttori, “cercando di fonderle al meglio tra di loro per dare maggiore senso di armonia e di spirito natalizio. I cantanti ci hanno inviato inoltre i video dei momenti in cui erano nei loro studi di registrazione per incidere le loro parti, così da poter realizzare un’unica sequenza di immagini per la realizzazione del videoclip”.Gli stessi ...