Marcella Bonifacio | la mamma di Greta attacca Mirko e rivela | “Mio figlio vuole provarci con Perla”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Bonificio è ladiRossetti e nel corso di questi ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé. Prima ha realizzato una serie di video su Instagram controBrunetti e poi, ai microfoni di Turchesando, ha rilasciato una dichiarazione gold choc. Ma andiamo per gradi. L’atteggiamento cheha avuto conall’interno della Casa del Grande Fratello non le è affatto piaciuto e via Instagram ha cosìto l’ex genero: “A tedico solo una cosa. Racconta la verità sulla storia di questoconche hai cercato tu. A quanto mi risulta è l’uomo che decide, no? In un momento intimo. Racconta cosa hai fatto. Io non ho capito perché lei ha risposto così, ma tu non la stavi nemmeno ad ...