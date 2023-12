Manovra | i relatori vogliono permettere ai Comuni di modificare le aliquote Imu | rischio nuova rata a febbraio per i proprietari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Più tempo airitardatari per fissare leImu. Con il risultato che i contribuenti, in alcuni casi, rischiano di dover pagare unaentro. È il risultato di un emendamento deiallain base al quale solo per il 2023, in deroga alla normativa vigente, le delibere regolamentari e di approvazione dellee delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Di conseguenza, il termine per la pubblicazione delle delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024. Se le nuovecomporteranno una differenza positiva tra le nuovee l’imposta versata al 18 dicembre, i ...