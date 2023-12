(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le modifiche sono raggruppate in sei macro aree: demanio e immobili, sociale, investimenti, assunzioni di personale nelle varie amministrazioni, Ucraina e Giubileo,e mutui

Le "corse" di Meloni su patto e manovra. I timori sulla Camera al lavoro dopo Natale: "Niente scivoloni"

... via all'ultimo Consiglio Ue del 2023, che - a parte una visita in Libano il 23 dicembre per... Dove il problema sono i tempi della, uniti all'insofferenza dei deputati (di maggioranza) ...

Manovra, gli emendamenti dei relatori: dagli affitti brevi all’Ucraina Il Sole 24 ORE

Manovra 2024, l’approvazione definitiva arriverà a ridosso del 31 dicembre. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Brunetta: sistema previdenziale al collasso

Un «collasso» dell’assetto pensionistico è «verosimile», gravato com’è dall’erogazione («per decenni») di assegni non sostenuti da «un ...

Biden avverte Israele, "rischia di perdere sostegno globale sulla guerra a Hamas"

Biden ha aggiunto: "Netanyahu è un buon amico, ma penso che debba cambiare. Questo governo in Israele gli sta rendendo molto difficile muoversi. Questo è il governo più conservatore nella storia di ...