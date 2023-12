Manovra | al fondo Alzheimer altri 35 milioni in 3 anni Rossini | Fondamentale integrazione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023): al35in 3. Sul tema si esprime con una nota il professor Paolo Maria, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabiltazione dell'IRCCS San Raffaele e Coordinatore nazionale Progetto Interceptor: "La comunità scientifica di Interceptor (progetto nazionale di salute pubblica finanziato da AIFA e dal Ministero della Salute per la messa a punto di uno strumento per la diagnosi precoce di demenza) concorda con i principi generali dell'emendamento presentato dal Relatore; un emendamento sostanzialmente in linea con le finalità dell'intergruppo Parlamenta sulle Neuroscienze e l'promosso e coordinato dall'On.le Patriarca e dalla Senatrice Lorenzin e a cui hanno aderito oltre 100 ...