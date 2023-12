Manila non vuole Pechino Alta tensione tra Cina e Filippine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’ambasciatore cinese Huang Xilian ha fotografato questi mesi ditra. “Non provocateci”, ha detto durante una conversazione con il capo delle forze armate(dialogo svelato da un senatore di). E il senso è un po’ questo: fate quel che diciamo, in sostanza subite la nostra influenza, e non scarrellate verso gli Stati Uniti – come invece dall’arrivo alla presidenza di Ferdinando Marcos Jr lehanno fatto, trasformandosi in uno dei pricinpali alleati americani nell’Indo Pacifico. Da mesi,ha aumentato il livello di coercizione nei confronti di. L’attivià principalmente si svolge nel Mar Cinese Meridionale, dove si teme un’escalation delle tensioni, che potrebbe portare a un conflitto – con ...

Elezioni amministrative Bari 2024: data, candidati e sondaggi

Per la scelta del candidato ancoraè arrivata una decisione all'interno del centrosinistra : la ... Nicola Sciacovelli , Sabino Mangano , Tommy Attanasio eGorio . Con i sondaggi che già ...

Lorenzo Amoruso: "Ho sbagliato con Manila Nazzaro, ma non sono violento" Corriere dello Sport

Manila Nazzaro: «Gli uomini forti sono quelli che non si vergognano di amare». La dolce dedica di Stefano Orod ilmattino.it

Newsome stars as Bolts enter win column in EASL

MANILA, Philippines -- Chris Newsome pulled off late heroics as the Meralco Bolts edged the Japan B.League champions Ryukyu Golden Kings in overtime, 97-88, to nail their first win in the East Asia ...

Singaporean Benjamin Kheng gives Manila a glimpse of his talent

Benjamin Kheng, the multi-talented Singaporean singer behind the love song "Good For A Time," recently gave Manila a live display of his singing prowess. At the 36th Awit Awards last month, Benjamin ...