Manchester United | ten Hag rischia grosso | Lopetegui il primo della lista in caso di successione

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League e la mancata qualificazione nemmeno in Europa League, sono ore caldissime in casa, con la panchina di Erik ten Hag che. Il manager olandese sarebbe definito il responsabile di questo inizio di stagione altamente al di sotto delle aspettative. Secondo Relevo, i Red Devils starebbero valutando la posizione del tecnico olandese e avrebbero già individuato l’eventuale sostituto: Julen, che ha recentemente rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita aspettando una chiamata dalla Premier. Nelle prossime ore si capirà molto, con ten Hag che comunque dovrebbe essere sollevato dall’incarico. SportFace.

