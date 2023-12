Manchester United | notte da incubo per Ten Hag

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) E’fonda ae per lodi Ten Hag dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all’Old Trafford ha salutato l’Europa con largo anticipo E’fonda ae per lodi Ten Hag dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all’Old Trafford ha salutato l’Europa e la Champions con largo anticipo. La panchina scricchiola sempre di più anche perché ai Red Devils restano soltanto la Premier League e la FA Cup per svoltare una stagione sin qui piena di errori e disastri. L’allenatore olandese dovrà prendere in mano sempre di più la squadra per non rischiare un finale che ad oggi potrebbe sembrare quasi scritto. Lo scrive Tuttosport.