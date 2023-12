Malignant stasera su Rai 4 | trama e cast del film horror di James Wan | regista di Saw - L' enigmista

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)13 dicembre in prima serata va in ondaundel 2021 diretto daWan,della pellicola.mercoledì 13 dicembre alle 21:20, in prima serata su Rai 4 va in onda, undiretto dalWan,malese naturalizzato australiano. La sceneggiatura è stata scritta da Akela Cooper. La colonna sonora è stata composta da Joseph Bishara., recensione e trailer del lungometraggio.è stato distribuito in Italia il 2 settembre 2021, la sua uscita prevista per il 2020, è stata ...