Malignant | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nel finale di, Madison riesce a riprendere il controllo del suo corpo e a rinchiudere il gemello in una prigione nella sua stessa mente, minacciandolo di avere ormai capitoaffrontarlo. In ospedale, Madison solleva un letto d’ospedale bloccando Sydney e afferma che, anche se non sono sorelle di sangue, le vorrà sempre benese lo fossero. Serena la guarda felice, mentre si sente debolmente il ronzio elettrico che accompagnava gli attacchi di Gabriel. Madison riesce finalmente a capire che Gabriel è sempre stato un mostro. Si scopre che ora ha imparato le sue capacità di manipolazione mentale e ha costretto Gabriel a vedere ciò che lei vuole, cioè che non ha ucciso Sydney o Serena. Madison riprende il controllo della sua mente e del suo corpo e crea una prigione in cui Gabriel rimane intrappolato, per non permettergli ...