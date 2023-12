(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Madison, incinta per la terza volta dopo due aborti spontanei, viene aggredita da un misterioso individuo che uccide il suo compagno Derek e le causa un'altra interruzione di gravidanza. Una storia ...

Malignant", alle 21.20 in prima visione su Rai 4: la trama del nuovo cult horror

Una storia che il regista James Wan dirige in "", il nuovo cult del cinema horror in onda mercoledì 13 dicembre21.20 in prima visione su Rai 4. Nel cast, Annabelle Wallis, Maddie ...

Malignant, la spiegazione del finale dell'horror CiakClub

James Wan spiega perché Malignant è la versione horror di Frozen IGN ITALY

Bla Bla Baby, Io canto generation o Noi siamo leggenda La tv del 13 dicembre

su Italia1 alle 21.25 c’è “Next”; su La7 alle 21.15 “La caduta”; su Rai4 alle 21.20 “Malignant”; su La5 alle 21.05 “Ritorno ad Aurora: un Natale speciale” e su Iris alle 21 “Invictus – L’invincibile”.