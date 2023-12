Mal di testa da vino rosso | perché succede? Non è una questione di quantità

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ricercatori statunitensi affermano di aver scoperto ildi alcune cause per le quali molte persone hanno mal digià dopo un sorso di, anche se stanno bene bevendo altri tipi di alcol. Il team dell’Università della California afferma che è dovuto a un composto presente nell’uva rossa che può interferire con il modo in cui gli organi metabolizzano l’alcol. Il composto è un antiossidante o flavanolo noto come quercetina. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Uve di alta qualità L’uva rossa produce più quercetina quando è esposta al sole, questo significa che sia i vini rossi più costosi che quelli economici sarebbero i peggiori per le persone assoggettate fisiologicamente al mal di, come riporta a BBC News uno dei ricercatori, il professor Andrew Waterhouse. “Le varietà ...