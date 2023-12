Makari 3 | Tutto Sulla Nuova Stagione Della Fiction Rai!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)3: laRai arriverà nel corso dei prossimi mesi. Sono trapelati i primi dettaglitrama e sul cast!tornerà con la sua terza. Al centro dell’attenzione ci saranno come sempre le vicende di Saverio Lamanna, che alla fineprecedenteaveva garantito che non si sarebbe più dedicato ai casi di omicidio. Naturalmente le cose non andranno in questo modo, anche se i telespettatori dovranno pazientare ancora un po’ per rivedere le sue storie. Ma eccoquello che sappiamo finora.3: la trama! Le storie die di Saverio ...