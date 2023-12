Magia d’arte e tradizione | inaugurazione del Presepe artigianale a Santa Maria Capua Vetere

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). Sabato 16 dicembre 2023 alle ore 19 appuntamento con la storia nel Rione Sant’Agostino di. Nel cortile della Chiesa, infatti, in occasione delle festività Natalizie, sarà inaugurato e aperto al pubblico un grandedi 25 mq tutto costruito a mano e con materiali di recupero, di ispirazione medievale e realizzato in onore del primodella storia voluto da San Francesco che 800 anni fa lo fece costruire a Greccio in provincia di Rieti. Il Santo nel 1223 si recò in viaggio in Palestina, e nacque in lui il desiderio di rievocare la nascita di Gesù, e di farlo proprio in un paese che gli ricordava Betlemme: Greccio. Così il 24 dicembre 1223, a Mezzanotte, venne ...