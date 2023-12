Madre denuncia fidanzato figlia | tra prove messaggi inviati dal 21enne

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Unaterrorizzata si presenta alla polizia perre il ragazzo. Ha un comportamento ossessivo, fa mettere a verbale nella, le impedisce di vivere una vita da sedicenne. La controlla. La obbliga a video chiamate nel tragitto da casa a scuola per assicurarsi che non parli con nessuno. Non ha mai usato violenza ma i campanelli d’allarme sono tanti.L'indagineLa procura di Marsala, guidata dal procuratore Fernando Asaro, apre una indagine e prende una decisione unica in Italia, dispone il braccialetto elettronico per lui che non può avvicinarsi alla ragazza e non deve contattarla in alcun modo, e a lei viene fornito un gps per controllare che non si avvicinino. Una decisione a tutela della ragazza scaturita dal coraggio di una.A corredo dellapresentata al commissariato di ...