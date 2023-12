Ma questa veramente dà retta al figlio? Assurdo | bufera in diretta ad Affari Tuoi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Adscoppia la polemica. Il gioco serale condotto da Amadeus come è noto è una sfida con i nervi. Bisogna essere freddi, avere intuito e colpire nel momento giusto sapendo ascoltare anche le proposte di chi c'è dall'altra parte del telefono. E nell'ultima puntata andata in onda ieri sera è stata protagonista Enza da Grassano, accompagnata daldiciottenne Gioele. La gara per i due protagonisti è stata dura e di fatto sono arrivati quasi alla fine con un pacco da 200mila euro ancora da aprire e due pacchi di fatto "vuoti" da scoprire. Ed è in quel momento che è arrivata la proposta, l'offerta definitiva su cui riflettere: "Cara Enza l'offerta è di 33mila euro, cosa volete fare?", afferma Amadeus. E a questo punto comincia una "consultazione" tra madre e. E il, Gioele, ...