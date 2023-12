“Ma dai retta a un 18enne?” Affari Tuoi | tanti soldi in ballo per mamma e figlio Poi la decisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Sta dietro a un”, polemica ad. I fan si sono ribellati alla concorrete della sera scorsa. Parliamo di Enza da Grassano. La donna ha partecipato al popolare programma televisivo condotto da Amadeus e ha scatenato una controversia non proprio carinissima. Che poi lo sappiamo, questo gioco è una vera e propria sfida per i nervi, ma non riusciamo spesso a capire perché a perdere la pazienza poi sia il pubblico a casa. >> “Non è giusto”., pubblico deluso: Amadeus non svela il segreto sul concorrente Tutto nasce perché Enza era accompagnata dal suo diciottenneGioele. C’è poi da dire che la competizione è stata estremamente impegnativa per i due partecipanti, arrivando quasi alla fine con un pacco contenente 200mila euro ancora da aprire, e ...