Lutto nel sud pontino per la sorte di Santino | morto in un tragico incidente stradale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Era residente a Itri l’anziano, di 83 anni, deceduto ieri in un tremendolungo l’Appia. Si chiamavaStravato l’uomo coinvolto nello scontro sulla consolare Appia, proprio nei pressi del centro di Itri. La tragedia intorno alle 10 quando, alla guida della sua Fiat Punto, ha perso il controllo dell’auto andando a schiantarsi contro una Peugeot che procedeva in direzione opposta. Un urto terribile con le due auto che sono finite contro un muretto. Partita immediatamente, la macchina dei soccorsi non è però riuscita a salvare la vita all’uomo, rimasto anche incastrato all’interno dell’auto distrutta. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per liberare l’uomo, ormai privo di vita. Presenti sul posto anche i Carabinieri e gli agenti della ...