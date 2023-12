L’uragano Jannik spazza via i calciatori | svolta epocale

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Sinner è ufficialmente nella storia e non solo per i successi fin qui collezionati: nessuno prima di lui c’era mai riuscito. C’era una volta, una volta non troppo lontana nel tempo, uno sport che non aveva rivali. Il suo nome era calcio e tutti, nessuno escluso, stravedevano per lui. I giocatori erano trattati come dei veri e propri eroi e non c’era nessuno al mondo che osasse sperare di poter competere con loro. Figurarsi di batterli dal punto di vista della popolarità.Sinner (AnsaFoto) – Ilveggente.itNessuno avrebbe mai osato immaginare, quindi, che le cose potessero cambiare così radicalmente da un momento all’altro. Che sarebbe nato, un giorno, qualcuno in grado non solo di tenere testa a quei supereroi dai piedi fatati, ma addirittura di batterli. E quel giorno è arrivato quando, nell’agosto del 2021, una certa Siglinde ha dato alla ...