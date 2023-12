L’ultimo addio a Bicio | l’amato chef dell’Osteria Ostile meta di campioni del mondo del rugby

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Si è spento dopo una lunga malattia all’ospedale Ca’ Foncello tra lunedì e martedì Fabrizio Chies, conosciuto da tutti comedalla famosa Osteriadi via Inferiore, attività lanciata nel 2010 e diventata ben prestodei più facoltosi personaggi di Treviso e di tantidel. La morte diè morto a 49 anni e da tempo combatteva contro una brutta malattia e purtropporicovero per un’influenza gli è stato fatale, nonostante il trattamento farmacologico a cui è stato sottoposto. Fabrizio Chies da giovane era stato un ex rugbista e infatti molti giocatori della palla ovale si ritrovavano proprio nel suo locale per il cosiddetto “terzo tempo” tra ...