Luis Enrique sa tutto dei calciatori | anche dove vanno la sera Se tutto va bene | lascia fare L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è un allenatore vincente dal profilo molto riservato.ha provato aun ritratto dell’allenatore del Psg: “A 53 anni,resta un personaggio piuttosto riservato. Completo, schietto, plasmato dal suo passato movimentato di ex giocatore passato dal Real Madrid al Barça e dalla sua lunga esperienza ad alto livello, l’allenatore del Psg non cerca di sedurre o divertire le tribune. Che si tratti della sua comunicazione, del suo rapporto con il gioco e la prestazione, della sua gestione,è condizionato dall’unica cosa che conta per lui: attuare la sua filosofia. Una delle prime regole messe in atto daal suo arrivo al Psg è stata quella di richiedere ai giocatori di ...