L’Ue prepara una strategia per aggirare i veti di Orban sull’Ucraina | cruciali i prossimi mesi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il braccio di ferro tra Viktore l’Unione Europea continua e il prossimo episodio sarà andrà in onda durante il prossimo Consiglio Europeo di giovedì. Il delfino di Putin, vero e proprio cavallo di Troia russo nell’Unione europea, cercherà l’ennesimo sgambetto a Bruxelles mettendo il veto all’iniziativa di adesione dell’Ucraina all’Unione, un processo che ha una valenza politica estremamente importante ma che si prospetta lungo e complesso, e che chiederà comunque qualche anno.– che non ha mai interrotto il rapporto privilegiato con Mosca – sembra seguire il suo copione mettendo a rischio qualsiasi progetto o progresso in tema di integrazione europea. Dall’immigrazione allo stato di diritto, dai diritti umani al progetto di difesa comune, il primo ministro ungherese sembra più interessato a creare e protrarre i problemi in seno all’Unione ...