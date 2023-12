Ludopatia Tonali | Pioli | «Rapporto aperto con i giocatori | però…»

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Laè la dipendenza da gioco d’azzardo, quel termine è incominciato a circolare nelle nostre menti dopo che Sandroci è finito dentro, dal collo fino ai piedi. Ieri hanno chiesto a Stefanoin conferenza stampa se lui ne fosse a conoscenza, se cioè il centrocampista passato in estate in Premier League avesse mostrato qualche segnale durante le stagioni vissute insieme al tecnico a Milanello. «Mister, leri era al corrente della situazione di questacon Sandro quando lavorava con lui?» gli ha domandato un cronista del Newcastle durante l’incontro con i media in sala stampa al St. James’ Park.non ha nemmeno finito di ascoltare la traduzione, ha posato l’auricolare sul tavolo delle conferenze e con fare deciso ha chiarito: «No assolutamente no, assolutamente no. Anche ...