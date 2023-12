Lotteria Italia | 10mila euro ogni giorno | scopri se hai vinto

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), in palio ci sonoin un’estrazione giornaliera collegata ad un programma della Rai.se haiVincere alla. Questo probabilmente è uno dei sdeglini che anno dopo anno attendono il 6 gennaio,dell’estrazione, perre se hannoil primo premio o magari uno di quelli, che sono parecchi, di categoria inferiore. Alcuni proprio possono cambiare la vita.un’estrazione (AnsaFoto) – Ilveggente.itI biglietti come sappiamo sono ormai in circolazione da un poco di tempo visto che l’estrazione è davvero vicina e come al solito è ...