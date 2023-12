Lorella Cuccarini pronta a tutto per Sanremo | anche a Heather Parisi

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), nota showgirl e conduttrice televisiva, si unirà ad Amadeus, Giorgia, Teresa Mannino, Marco Mengoni e Fiorello come parte del cast del prossimo Festival di. Questa non è la prima volta dial Teatro Ariston, essendoci già stata sei volte in passato nelle vesti di conduttrice, ospite e cantante (con la canzone...