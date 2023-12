Lombardia | Lucchini | ' sosteniamo centri per la famiglia | 6 | 5 mln per potenziarli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - La Giunta della Regione, su proposta dell'assessore alla, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena, ha preso atto dell'assegnazione del 'Fondo per le politiche della- anno 2023' pari a 4.245.000 euro e ha deliberato lo stanziamento di 2.287.000 euro di risorse regionali, di cui 290.000 euro relativi alla legge regionale 23/2022 sul Caregiver familiare, per un totale di risorse complessive pari a 6.532.000 euro. Tali risorse verranno ripartite alle Ats lombarde per il 30% sulla base della popolazione residente (dati Istat 1 gennaio 2023) e per il restante 70% in parti uguali. "Le risorse stanziate oggi - commenta l'assessore- rispondono all'esigenza di potenziare iper la ...