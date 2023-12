L’ok alla possibilità di pesca 2024 in acque Ue e paesi terzi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È stata concordata ladinell’Atlantico, nel Mare del Nord, nel Mediterraneo e nel Mar Nero per il. Tre giorni di negoziati e poi arrivadei ministri delladell’Unione Europea. L’accordo è “in linea con l’obiettivo di garantire laa lungo termine sostenibilità degli stock ittici, tutelando allo stesso tempo i mezzi di sussistenza delle comunità che dipendono d”, si legge in una nota. “Dopo due giorni e una lunga notte di intensi negoziati abbiamo raggiunto un accordo politico che aiuterà a mantenere gli stock ittici a livelli sostenibili, proteggendo allo stesso tempo i mezzi di sussistenza delle flotte pescherecce europee”, ha dichiarato Luis Planas Puchades, ministro spagnolo dell’Agricoltura, della ...

Reggio, vincono i cittadini: ok del Comune agli attraversamenti sicuri in via Papa Giovanni XXIII

... a differenza della nostra richiesta di installare 3 attraversamenti pedonali completi di isole pedonali illuminate ed impianti semaforici con contorovescia per non vedenti, prevede soltanto'...

Mes, l’attacco di Meloni a Conte: “L’Italia ha dato l’ok alla modifica del trattato… Il Fatto Quotidiano