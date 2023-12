Lo striscione innovativo. Un qr code per insultare gli avversari

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) AGI - La squalifica rientra nella routine: sanzione economica (1000 euro) e curva sud chiusa per una partita in casa. Nulla di diverso da quanto accaduto in passato in altre occasioni per l'Avellino, ma anche per tante altre squadre. L'intemperanza dei tifosi durante un derby difficilmente passa impunita. E così la mannaia del giudice sportivo si è abbattuta sugli effetti collaterali della partita di serie C tra Benevento e Avellino. La vittoria sul campo è andata agli irpini, per i tifosi ospiti del "Vigorito" ci sarà invece la differita delle forche caudine, da scontare a pochi chilometri di distanza, in casa, dunque, contro la Juve Stabia. Ma tra gli habitué della curva sud dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino serpeggia il malcontento, quasi un orgoglio ferito. Non pesa tanto la squalifica, neppure la multa, quanto l'esser puniti per una forma di contestazione alla tifoseria ...