LIVE Sci alpino | Seconda prova Val Gardena 2023 in DIRETTA | gli azzurri studiano le linee sulla Saslong

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella primadella discesa libera della Val, primo allenamento in previsione del trittico di gare veloci valide per la Coppa del Mondo-2024 di scimaschile. Dopo il primo assaggio di ieri, oggi è l’ultima occasione di affinare gli ultimi dettaglia, studiare lemigliori in vista dello speed opening maschile stagionale. Laieri si è confermata per quello che dice la sua storia: americani velocissimi e tanti atleti racchiusi in pochi decimi, se non centesimi. Il miglior tempo l’ha stampato lo statunitense Jared Goldberg in 2’02?19, con tutti i big in agguato. Non ha ...