LIVE Sci alpino | Seconda prova Val Gardena 2023 in DIRETTA | cancellato il training per nevicata copiosa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.28 Un saluto dalla redazione di OA Sport. 08.27 Il via dellanon ci sarà. Sono caduti 10 cm di neve umida sulla Saslong e gli organizzatori e la giuria hanno deciso di cancellare ilper queste condizioni. Si ricorda che c’era già stato un anticipo del via di questa discesa dalle 11.45 alle 10.30, per evitare la perturbazione nevosa. Un anticipo che però è servito a poco. 08.26 Buongiorno e bentrovati alladellacronometrata di discesa maschile in Val. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella primadella discesa libera della Val ...