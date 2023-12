LIVE Piacenza-Berlino 2-0 | Champions League volley in DIRETTA | emiliani avanti 13-11 nel terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-16 Mani out da posto 4 di Kessel. 15-15 Errore dai nove metri per Schott. 14-15 Si ferma sulla rete la battuta di Simon. 14-14 MUROOO SIMOOOOONNNN! 13-14 Tammemaa vince la contesa a rete con Romanò. 13-13 Passa il pallonetto di Schott. 13-12 Primo tempo a segno per Tammemaa. 13-11 PIPE LUCARELLIIII! 12-11 Mani out di Romanò da zona 2, contro break. 11-11 Risponde da far suo Simon. 10-11 Primo tempo vincente di Mote. 10-10 MURO SIMONNNN! 9-10 Mani out di Lucarelli da zona 4. 8-10 Primo tempo giocato da Simon che finisce fuori. 8-9 Out la battuta di Caneschi. 8-8 Perde la misura dell’attacco da zona 4 Kessel. 7-8 Puntocon il primo tempo vincente di Caneschi. 6-8 Ace Sotola. 6-7 Sotola sfonda il muro piacentino. 6-6 Romanò trova le mani di Stalekar. 5-6 Primo ...