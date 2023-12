LIVE Piacenza-Berlino 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-10 Risponde con la stessa moneta Tammemaa. 11-9 Primo tempo vincente di Simon! 10-9 Passa per vie centrali l’attacco di Sotola. 10-8 Errore dai nove metri per Carle. 9-8 Finisce in rete il servizio del palleggiatore francese. 9-7 ACE BRIZARDDD! 8-7 Si ferma sul nastro la battuta di Sotola. 7-7 Attacco vincente di Mote. 7-6 Passa la parallela da zona 1 di Romaò. 6-6 Larga la battuta di Tammemaa. 5-6 Nuovamente a segno Tammemaa di prima intenzione. 5-5 Errore al servizio per Schott. 4-5 Recine sbaglia l’attacco da zona 4. 4-4 Sotola trova le mani di Recine, punto. 4-3 A segno Tammemaa con il primo tempo. 4-2 MONSTER BLOCK RECINE! 3-2 Caneschi chiude il primo tempo. 2-2 Errore dai nove metri di Simon. 2-1 Grande attacco messo a segno da Romanò! 1-1 Si infrange in rete la battuta di ...