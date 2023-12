LIVE Piacenza-Berlino 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | biancorossi avanti 13-11 nel primo parziale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-19 Lungolinea vincente per Carle. 21-18 Brizard non contiene l’attacco di Sotola. 21-17 Altro errore in battuta per Tille. 20-17 Termina di poco fuori il servizio di Simon. 20-16 A segno Recine con la diagonale stretta da zona 4. 19-16tempo vincente di Mote. 19-15 Passa la parallela di Recine! 18-15 Non trova il campo Sotola con la pipe, break. 17-15 Errore al servizio anche per Carle. 16-15 Decolla via la battuta di Brizard. 16-14 Attacco sensazionale messo a segno da Lucarelli da zona 4. 15-14 A segno Mote dal centro del campo. 15-13 Pesta la linea dei nove metri Tammemaa al servizio. 14-13 Sfonda le mani del muro Sotola. 14-12 Risponde con la stessa moneta Caneschi. 13-12tempo vincente di Tammemaa. 13-11 A segno Romanò con l’attacco ...